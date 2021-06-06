Конфликт в Костанае - есть раненые

После конфликта в ночном клубе медики констатировали огнестрельные и ножевые ранения.

Жители Костаная рассказывают, что утром в центре города произошла перестрелка, сообщает zakon.kz.

Несколько человек ранены, передает Alau.kz.

По словам жильцов, после громких звуков через дорогу бежали мужчины. Они кричали "Кто стрелял?".

Были выстрелы. Он перебежал через дорогу и схватился то ли за живот, то ли за грудь. Все говорили "стреляли, стреляли". Потом троих мужчин еще подвели. Они начали что-то искать. Я хотела вызвать скорую, но увидела, что уже едет. Очень много было полицейских машин. Потом приезжали с собаками. очевидец

В пресс-службе управления здравоохранения прокомментировали случившееся.

В 6:00 поступил вызов на улицу Гоголя 98. Сообщили, что за "Бородинским" магазином получено огнестрельное ранение. По факту оказалось трое пострадавших. Выезжало три бригады. Одна увезла пострадавшего с ножевым ранением ягодицы, вторая увезла пострадавшего с переломом челюсти, травматической экстракцией зубов. У третьего ушиб грудной клетки, возможно в следствие применения травматического оружия. Все доставлены в областную больницу. По словам очевидцев, произошёл конфликт в ночном клубе. пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области пока никак не прокомментировали произошедшее.

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