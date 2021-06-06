Драка произошла из-за девушки – в ДП Костаная начали расследование

Затем к "разбирательству" подключились знакомые с обеих сторон.

В Костанае полицейские начали досудебное расследование по факту хулиганства с применением оружия, передает zakon.kz.

6 июня текущего года около 6:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Гоголя началась драка. В ней участвовали несколько молодых людей.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и наряды местной полицейской службы, которые пресекли конфликт. В полицию были доставлены все участники и свидетели происшествия. Во время допроса выяснилось, что конфликт произошел между двумя молодыми людьми из-за девушки. Затем к "разбирательству" подключились знакомые с обеих сторон. ДП Костанайской области

Начато досудебное расследование, зарегистрированное по статье 293 УК РК.

В ДП Костанайской области в телефонном разговоре с корреспондентом zakon.kz уточнили, что факт применения оружия проверяется в рамках досудебного расследования. Звонившие в полицию говорили, что были слышны звуки похожие на выстрел. Однако, в больницу с огнестрельными ранениями никто не поступал.

Ранее в управления здравоохранения Костанайской области рассказали, что к ним поступило трое пострадавших. У одного ножевое ранение ягодицы, у второго - переломом челюсти. У третьего ушиб грудной клетки, возможно в следствие применения травматического оружия.

Проводятся дальнейшие следственные действия.

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