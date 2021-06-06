Елена Рыбакина сенсационно обыграла Серену Уильямс и вышла в 1/4 финала "Ролан Гаррос"

Рыбакина - вторая казахстанская теннисистка в истории, которая преодолела барьер на этой стадии одиночного женского разряда "Ролан Гаррос".

Казахстанская теннисистка (№22 WTA) обыграла победительницу 23-х турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, американку Серену Уильямс (№8 в рейтинге) в матче Открытого чемпионата Франции, сообщает zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ФТК, поединок продолжался 1 час и 19 минут и завершился победой Рыбакиной в двух сетах - 6:3, 7:5.

Казахстанка совершила четыре эйса, четыре раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 5 из 7-и брейк-поинтов. Ее соперница два раза подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 5-и брейк-поинтов. 21-летняя Елена ранее никогда не проходила дальше третьего раунда. Рыбакина - вторая казахстанская теннисистка в истории, которая преодолела барьер на этой стадии одиночного женского разряда "Ролан Гаррос".

До этого Юлия Путинцева два раза играла в этом раунде в 2016 и 2018 году. По ходу Открытого чемпионата Франции наша спортсменка не отдала ни одного сета соперницам. Также она стала первой казахстанской теннисисткой, кто смог обыграть Серену Уильямс. Путевку в полуфинал Елене предстоит оспорить с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№32 WTA).

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