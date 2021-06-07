Ветер в Шымкенте снес кровлю у восьми многоэтажек

Жертв и пострадавших нет.

Чуть более 10 минут понадобилось шквальному ветру, чтобы снести кровлю 8 многоэтажкам в Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Как передает open.shymkent со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона, на данный момент известно о восьми поврежденных автомобилях – на них падали фрагменты крыш и деревья.

Вечером 6 июня с 18:25 по 18:36 порывы ветра на территории города составляли от 15 до 28 м/с. В результате сорвана крыша одного коммерческого объекта в Абайском районе, одного пятиэтажного дома в Аль-Фарабийском районе, четырех пятиэтажных домов в Енбекшинском районе и одного пятиэтажного дома в Каратауском районе – всего 8 многоэтажных домов. Кроме того, крыши сорвало в частных домах в Каратауском и Енбекшинском районах.

Для устранения последствии к месту вызова были задействованы: 6 ед. техники и 25 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Обстановка стабильная. gресс-служба ДЧС города Шымкента

2 июня в Шымкенте сильный ветер уже сорвал крыши с 10 зданий, пострадал ребенок.

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