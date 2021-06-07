Сценарист "Мимино" и "Кин-дза-дза!" Резо Габриадзе умер на 85-м году жизни

Фото: starhit.ru

Он был автором сценариев более чем 35 фильмов, среди которых "Не горюй!", "Мимино", "Чудаки", "Кин-дза-дза!", "Необыкновенная выставка", "Паспорт".