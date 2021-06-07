В Пакистане фургон упал в ущелье: восемь человек погибли

Авария произошла после того, как водитель фургона потерял управление транспортным средством, когда входил в крутой поворот с превышением скорости.

В Пакистане в результате падения пассажирского фургона в ущелье в провинции Хайбер-Пахтунхва погибли не менее восьми человек, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет агентство Синьхуа, ссылаясь на местные власти.

По данным чиновников, среди погибших пассажиров были две женщины и трое детей. Также уточняется, что авария произошла после того, как водитель фургона потерял управление транспортным средством, когда входил в крутой поворот с превышением скорости.

Агентство также сообщило со ссылкой на полицию, что спасатели и волонтеры из числа местных жителей прибыли на место происшествия, чтобы извлечь тела погибших и помочь пострадавшим. Все получившие травмы были доставлены в ближайшую больницу, один из них находится в критическом состоянии.

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