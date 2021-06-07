Сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею

Итак, команда, проигравшая первые 3 матча группового этапа и 4 матча из 7, стала чемпионом мира! Итог игры с Финляндией - 3:2.

Новым чемпионом мира по хоккею стала Канада, сообщает zakon.kz.

В финале она встречалась со сборной Финляндии. Команды уже играли на этом турнире — в последнем матче группового этапа финны по буллитам обыграли канадцев — 3:2 Б.

В сегодняшней игре счет открыли финны. На девятой минуте Микаэль Руохомаа забил гол после передачи от Оливера Каски.

К концу игры канадцы опять проигрывали со счетом 2:1, но на 53-й минуте сумели реализовать большинство. Макс Комтуа, находясь спиной к воротам финнов, отдал передачу на Адама Хенрика, который сравнял счет.

Необходимо отметить, что во втором периоде шайбу Хенрика отменили из-за офсайда.

Третий период завершился с ничейным счетом 2:2. Команды продолжили игру в овертайме. Сразу же обменялись обоюдно острыми атаками. Обе команды едва не забили. В целом финны больше владели шайбой, кружа возле канадских ворот. Но финальный гол забил Коннор Браун, сделав свою команду чемпионом. Итог игры - 3:2 в пользу кленовых листьев.

Канадцы в последний раз завоевывали золотые медали чемпионата мира в 2016 году. Сборная Финляндии являлась действующей чемпионкой турнира, в финале прошлого розыгрыша они как раз одолели команду Канады.

Ранее в полуфинале канадцы одолели команду США (4:2), а представители Финляндии оказались сильнее немцев (2:1). Сборная Канады в первом раунде плей-офф обыграла россиян (2:1 ОТ).

Итак, команда, проигравшая первые 3 матча группового этапа и 4 матча из 7, стала чемпионом мира!

Чемпионат мира по хоккею проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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