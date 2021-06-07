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Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 395 тысяч

Фото: РБК 7 июня 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 989 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 989 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 395 064 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан – 120,
  • в городе Алматы – 143,
  • в городе Шымкенте – 31,
  • в Акмолинской области – 70,
  • в Актюбинской области – 22,
  • в Алматинской области – 54,
  • в Атырауской области – 49,
  • в ВКО – 77,
  • в Жамбылской области – 33,
  • в ЗКО – 60,
  • в Карагандинской области – 171,
  • в Костанайской области – 37,
  • в Кызылординской области – 9,
  • в Мангистауской области – 28,
  • в Павлодарской области – 55,
  • в СКО – 10,

  • в Туркестанской области – 20.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 081 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 185,
  • в городе Алматы - 201,
  • в городе Шымкенте - 0,
  • в Акмолинской области - 89,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 55,
  • в Атырауской области - 115,
  • в ВКО - 26,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 22,
  • в Карагандинской области - 237,
  • в Костанайской области - 26,
  • в Кызылординской области – 14,
  • в Мангыстауской области - 62,
  • в Павлодарской области - 20,
  • в СКО - 29,
  • в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 367 285 человек от COVID-19

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