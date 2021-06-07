Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 395 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 989 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 989 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 395 064 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 120,

в городе Алматы – 143,

в городе Шымкенте – 31,

в Акмолинской области – 70,

в Актюбинской области – 22,

в Алматинской области – 54,

в Атырауской области – 49,

в ВКО – 77,

в Жамбылской области – 33,

в ЗКО – 60,

в Карагандинской области – 171,

в Костанайской области – 37,

в Кызылординской области – 9,

в Мангистауской области – 28,

в Павлодарской области – 55,

в СКО – 10,

в Туркестанской области – 20.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 081 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 185,

в городе Алматы - 201,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 89,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 55,

в Атырауской области - 115,

в ВКО - 26,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 22,

в Карагандинской области - 237,

в Костанайской области - 26,

в Кызылординской области – 14,

в Мангыстауской области - 62,

в Павлодарской области - 20,

в СКО - 29,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 367 285 человек от COVID-19

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