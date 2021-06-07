Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 395 тысяч

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За прошедшие сутки зарегистрировано 989 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 989 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 395 064 случая, из них:
в Туркестанской области – 20.
В Казахстане 1 081 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
Всего в стране выздоровело 367 285 человек от COVID-19
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