Казахстан узнал всех своих соперников по группе на следующем чемпионате мира

Группы основаны на мировом рейтинге и пожеланиях Организацонного комитета чемпионата мира.

Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал группы на предстоящий в 2022 году чемпионат мира, который пройдет в Финляндии (Хельсинки и Тампере), передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Группы основаны на мировом рейтинге и пожеланиях Организацонного комитета чемпионата мира.

Турнир в Финляндии пройдет с 13 по 29 мая 2022 года.

Группа А (Хельсинки):Канада;Россия;Германия;Швейцария;Словакия;Дания;Казахстан;Италия.

Группа В (Тампере):Финляндия;США;Чехия;Швеция;Латвия;Норвегия;Беларусь;Великобритания.

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