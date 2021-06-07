Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Казахстан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу

Фото: 24kz 7 июня 2021, 08:45

В "красной зоне" на сегодня остаются Нур-Султан и Карагандинская область.

Казахстан перешел в "зеленую зону" по темпам распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 июня 2021 года.

В "красной" зоне: г.Нур-Султан, Карагандинская область.

В "желтой" зоне: г.Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области. ⠀ В "зеленой" зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬13
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Что категорически нельзя есть, пить на голодный желудок
Сабина Алтынбекова и участник группы "Ninety One" номинированы на рейтинге "100 самых красивых лиц 2021"