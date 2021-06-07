Вакцинировать против коронавируса детей от 3 лет разрешили в Китае

В Китае одобрили использование вакцины компании Sinovac против COVID-19 для детей.

Китай разрешил экстренное применение CoronaVac, вакцины против COVID-19, произведенной китайской фирмой Sinovac, для детей в возрасте от 3 до 17 лет, передает zakon.kz со ссылкой на hromadske.

Об этом сообщил председатель Sinovac Инь Вэйдун.

Он сообщил, что регуляторные органы одобрили использование вакцины для детей, однако когда именно прививки против коронавируса будут предлагать несовершеннолетним, пока не известно.

Он также добавил, что сейчас дети имеют меньшую приоритетность в отношении вакцинации против коронавируса по сравнению с пожилыми людьми.

Регуляторные органы Китая уже позволить использовать препарат Sinovac для вакцинации людей от 18 лет. Однако предварительные результаты первого и второго этапов клинических испытаний показали, что вакцина также может безопасно формировать иммунный ответ у детей от 3 до 17 лет.

Так, в клинических испытаниях принимали участие более 500 детей в возрасте до 17 лет, которые получали малую и среднюю дозу вакцины, а также плацебо.

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