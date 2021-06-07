Куда уезжают казахстанцы и кто вместо них приезжает

Уезжают из Казахстана в основном в Россию, Германию и Израиль.

Как отразился коронавирус на процессы миграции в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Эксперты Finprom.kz отмечают, что по итогам первого квартала в страну прибыли 2,1 тыс. человек. Покинули страну 5,5 тыс. человек.

Среди прибывших в РК 1,6 тыс. человек — трудоспособные граждане. В то же время покинуло страну значительно больше — сразу 4 тыс. человек, относящихся к трудоспособному населению. Также в страну прибыли 204 ребенка младше 15 лет, а покинули РК 1,3 тыс. человек в таком возрасте, - отмечается в исследовании.

Среди прибывших 204 человека приехали с рабочей целью, 11 — в связи с учебой. Среди выбывших 301 человек уехал на работу, а 53 — на учебу.

82% выбывших уехали в страны СНГ: 4,5 тыс. человек. Из них 4,4 тыс. человек уехали в Россию. Также среди популярных направлений — Узбекистан и Беларусь.

В прочие страны мира соответственно уехали 18% эмигрировавших, или 995 человек — на 30,2% больше, чем годом ранее. Из них 745 человек уехали в Германию. Также среди популярных стран — Израиль и Польша.

Прибыли в страну из стран СНГ 1,7 тыс. человек. В том числе 851 человек приехал из России, 518 — из Узбекистана, 125 — из Кыргызстана, - уточнили аналитики.

Из других стран мира, не входящих в состав СНГ, прибыли 350 человек — сразу в 3,5 раза меньше, чем годом ранее. Большая часть прибыла из Китая, Турции и Афганистана.

Основной отток трудоспособных людей старше 15 лет традиционно пришелся на специалистов технических специальностей: за три месяца текущего года уехали 933 человека — на 25,3% меньше, чем годом ранее. Также страну покинули 466 экономистов, 249 педагогов, 186 медиков, 113 юристов, - добавили эксперты.

Прибыли в страну всего 244 "технаря", 126 экономистов, 70 педагогов, 62 медика, 48 юристов.

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