Законопроект о местном самоуправлении разработали в Казахстане

Основным органом местного самоуправления будет сход местного сообщества.

Министерство национальной экономики РК разработало концепцию к проекту закона "О местном самоуправлении в Республике Казахстан", передает zakon.kz

Как следует из концепции к законопроекту, документ разработан в рамках реализации послания главы государства народу Казахстана, а также Концепции по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств мира в целях обеспечения эффективного решения вопросов на местном уровне.

Кроме того, необходимость развития и повышения самостоятельности местных сообществ отмечена в Национальном плане развития РК до 2025 года.

Одной из наиболее важных проблем развития в Казахстане государственности остается недостаток демократизации в государственном управлении, что предполагает максимальное вовлечение граждан в процесс принятия решений и самостоятельное решение вопросов местного значения, - говорится в концепции.

В частности, предусмотрены следующие меры по развитию местного самоуправления:

Начиная со второго полугодия 2021 года, будут введены прямые выборы акима города районного значения, поселка, села, сельского округа. Данная реформа предоставит гражданам право самим избирать своего акима и усилит доверие к местной власти. Дальнейшая децентрализация власти и создание действенной системы местного самоуправления.

Будут приняты меры по поэтапному разграничению полномочий органов местного государственного управления и местного самоуправления путем расширения имущественных прав и увеличения доходов бюджетов сельских округов.

С внедрением самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления необходимо придание большей самостоятельности как сельскому акиму, так и органам местного самоуправления, - отмечается в документе.

Также планируется передача с районного уровня на уровень села функций по:

разработке и утверждению правил благоустройства и санитарной очистки, содержания и защиты зеленых насаждений, выпаса скота и выгула домашних животных;

осуществлению организации выставочно-ярмарочной деятельности и мониторингу уличной торговли;

учету и регистрации земельных участков, предназначенных под могилы;

санитарному осмотру улиц;

организации раздельного сбора коммунальных отходов;

мониторингу и составлению ежемесячной отчетности по статусу решения вопросов, которые были подняты на отчетных встречах;

оказанию электронных услуг с применением информационных систем в пределах своей компетенцией;

осуществлению мониторинга социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов и так далее.

Передача вышеуказанных функций на уровень местного самоуправления создаст условия для своевременного выявления и решения текущих проблем, с расширением общественного самоуправления, - считают разработчики законопроекта.

Ожидается, что разграничение полномочий между уровнями государственного управления и местного самоуправления приведет к закреплению за каждым уровнем присущих ему полномочий и позволит повысить ответственность каждого уровня управления, исключить дублирование функций и полномочий между уровнями, эффективно использовать ресурсы для решения задач местного значения и расширить самостоятельность органов местного самоуправления.

Проект закона также предусматривает вовлечение казахстанцев в местное самоуправление.

Повышение гражданской активности, в том числе через интернет ресурсы, со временем обеспечит прозрачную деятельность государственных органов и органов местного самоуправления. В этих целях будут приняты меры по усилению контроля над процессом утверждения местных бюджетов через механизмы прохождения общественной экспертизы, включая применение онлайн-опросов в части общественно значимых расходов, направленных на инфраструктурные и социальные инициативы, - говорится в документе.

Законодательно будет установлен порядок формирования и полномочии сходов местного сообщества, различные инструменты вовлечения граждан, в том числе с использованием современных подходов и цифровых технологий. Также будет учитываться значимость интернет-сообществ как эффективного инструмента развития местного самоуправления и повышения гражданской активности.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить успешную преемственность в дальнейшем развитии института местного самоуправления, а также вывести рассмотрение и решение вопросов местного самоуправления на качественно новый уровень, - считают разработчики.

Кенесы

Кроме того, предусматривается дальнейшее совершенствование органов местного самоуправления в сельских округах.

С учетом анализа зарубежного опыта будет разработана форма деятельности органов местного самоуправления, с определением статуса членов органа, порядка их избрания, сроков полномочий, функций, прав и обязанностей, порядка издания правовых актов и многих других вопросов.

Основным органом местного самоуправления будет сход местного сообщества.

Сход местного сообщества в сельских округах формируется из представителей местного сообщества посредством проведения раздельных сходов в отдельных населенных пунктах или составных частях населенного пункта.

Порядок проведения раздельных сходов местного сообщества и количество представителей населенного пункта, микрорайона, улицы, многоквартирного жилого дома для участия в сходе местного сообщества будет определяться маслихатом района (города областного значения).

Расширятся полномочия схода местного сообщества по вопросам согласования плана развития местного сообщества, предложенного акимом; изменения административно-территориального устройства.

Введение прямых выборов акимов сельских округов и предоставление самостоятельного бюджета требуют создания представительного органа, который будет принимать непосредственное участие в управлении сельским округом от лица всех его жителей, - говорится в концепции.

В сельских округах путем преобразования действующего собрания местного сообщества будет создан коллегиальный орган местного самоуправления с функциями представительного органа – Кенес.

Обеспечение деятельности Кенеса будет осуществляться аппаратом акима сельского округа.

Члены Кенеса будут избираться открытым голосованием на сходе местного сообщества, сроком на 3 года из числа граждан Республики Казахстан, проживающих в соответствующей административно-территориальной единице. При этом Кенес может быть распущен сходом местного сообщества.

Количество членов Кенеса будет зависеть от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы. В Кенесе будет обеспечиваться представительство от каждого населенного пункта. Председатель Кенеса будет избираться открытым голосованием из числа членов Кенеса сроком на 3 года.

Кенес будет принимать правовые акты, имеющие силу на соответствующей территории. Все принятые Кенесом правовые акты в обязательном порядке будут публиковаться в электронном виде в средствах массовой информации.

Вместе с тем, в полномочия Кенеса будут входить утверждение плана развития местного сообщества, согласованного со сходом местного сообщества, утверждение бюджета, а также осуществление контроля над его исполнением.

Кенесом также будут регулироваться вопросы благоустройства, санитарии населенных пунктов, уличной торговли, проведения праздничных мероприятий и конкурсов.

Кроме того, Кенес будет наделен компетенцией по регулированию размеров ставок налогов и плат, например:

увеличения или уменьшения базовых ставок земельного налога; установление коэффициента зонирования для определения налоговой базы по налогу на имущество.

При этом предельные размеры ставок и перечень допустимых видов плат будут определены бюджетным и налоговым законодательством.

Кенес будет иметь возможность регулировать размер оплаты труда работников аппарата акима, нанимаемых по трудовому договору, по представлению акима сельского округа.

Таким образом, образование Кенеса станет основой для создания низового уровня самоуправления, наиболее приближенного к гражданам. Через прямые выборы членов Кенеса граждане смогут участвовать в местной политической жизни, - отмечается в концепции.

Учитывая состав и полномочия Кенеса создание Общественного совета на территории сельского округа исключается.

Сельские акимы

Между тем аким будет обеспечивать организацию исполнения решений Кенеса и реализации стратегических задач на местном уровне.

В основные функции акима сельского округа будут входить: регулирование земельных отношений, обеспечение водоснабжения населенных пунктов, учет и организация помощи социально-уязвимым слоям населения, организация работ по благоустройству, освещению, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов и так далее.

Аким сельского округа будет нести ответственность за реализацию возложенных на него функций перед Кенесом.

Аким сельского округа продолжит взаимодействовать с акимом района (города областного значения) по вопросам организации тепло-, водо-, энергоснабжения, транспортного сообщения с районным центром, сноса аварийного жилья в городе районного значения, селе, поселке, сельском округе, а также по достижению стратегических показателей документов системы государственного планирования декомпозированных до уровня сельских округов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июня.

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