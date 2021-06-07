Большегрузы разрушают дороги в Шымкенте

При этом привлекать виновных к ответственности довольно проблематично.

120 водителей большегрузов оштрафовали с начала года в Шымкенте, передает zakon.kz.

Многотонные машины превышают ограничения по весу и нагрузке на ось. Как итог - деформированный асфальт, утверждают в транспортной инспекции.

В мегаполисе решились на пилотный проект, который поможет оперативно выявлять разрушителей дорог, сообщает "Хабар 24". Эту дорогу в микрорайоне Тассай не ругает только ленивый. На каждом метре ямы и трещины. Специалисты говорят, асфальт тут осел местами на 10 см. Жители винят во всем большегрузы. Они ездят здесь ежедневно. Доверху груженые машины возят, как правило, песок и щебень.

У нас здесь есть недалеко карьер, поэтому по этой дороге постоянно проезжают большегрузы. Дорогу 5 лет назад полностью отремонтировали, а сейчас, смотрите, какая она, волной идет, - рассказал житель Шымкента Серикболсын Аралбаев.

Здесь уже сколько лет состояние такое. Грузовые ездят, поэтому. Попытки транспортной инспекции выявить тех, кто перегружает машины, не всегда успешны. Нарушения выявляют с помощью передвижного пункта. Но когда его сюда привозят, большегрузы, как правило, сразу пропадают. Охватить все проблемные участки специалисты физически не могут, но с начала года выявили 120 фактов перегруза, - добавил другой местный житель Айбек Туракулов

Превышение по весам, конечно, само собой на качество дорог все равно влияет. В нашей инспекции находится 6 сотрудников. И буквально сейчас происходит процесс сокращения. Два сотрудника сократилось, у нас четыре инспектора всего. Это очень мало, - сообщил руководитель Отдела инспекции транспортного контроля Марат Султанбеков.

В филиале Национального центра качества дорожных активов уверены: дороги портят именно тяжеловесные автомобили. В мегаполисе есть трассы, где постоянно латают дыры. В этом году, например, отремонтируют 295 километров дорог. 70% из них подлежат среднему ремонту, и на это выделены почти 8 млрд тенге.

Большегрузы, которые с карьера едут, например, с Арыса, песок везут. Они с перегрузом едут. Трещины будут, просадка. В свою очередь, водители большегрузов сетуют на качество строительства самих дорог, - пояснил Курас Андас из Национального центра качества дорожных активов Шымкента

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- Дорогу плохую видно же. Они сами эту дорогу слабо делают, а так вот документально, у нас постоянно без перегруза.

В этом году подрядчикам, занимающимся строительством дорог в мегаполисе, сделали больше двухсот замечаний по качеству дорожного полотна. Дефекты заставили исправить. В ближайшее время в городе запустят пилотный проект – интеллектуальный транспортный контроль. Трассы, где чаще всего проезжают большегрузы, оснастят автоматическими весами. Специалисты уверены: так будет легче поймать нарушителей.

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