Житель Нур-Султана инсценировал разбойное нападение и украл 5 млн тенге

Им оказался водитель-экспедитор местного ТОО.

Мужчина сымитировал грабеж себя самого с целью личного обогащения, передает zakon.kz.

В столичную полицию на пульт “102” поступило сообщение, что возле гостиницы мужчине нанесли ножевые ранения, докладывает Департамент полиции Нур-Султана.

Потерпевший 34-летний водитель-экспедитор, работающий в одном из ТОО, рассказал, что когда он находился в машине к нему подошли двое мужчин в масках и, угрожая ножом, потребовали деньги.

Водитель якобы вступил с ними в драку, при этом получил ножевые ранения в живот. Грабители, забрав пакет с около пятью млн тенге, скрылись. Раненый водитель был доставлен и госпитализирован в городскую больницу.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий с места совершения преступления просмотрены все камеры видеонаблюдения. По времени нанесения телесных повреждений и возможному пути следования предполагаемых преступников оперативники заметили несоответствие в показаниях и усомнились в достоверности сведений.

Полицейские отследили весь маршрут движения водителя и провели обыск в его квартире, где изъяли украденные денежные средства. Водитель-экспедитор после представленных неопровержимых улик, признался в совершении преступления.

Он сообщил, что сам сымитировал преступление с целью завладения денег. В настоящее время по факту заведомо ложного доноса о совершении уголовного проступка проводится расследование.

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