В Уральске прошел очередной тур республиканского айтыса "Assyl dombyra"

По всей стране в каждом регионе есть свои герои прошлого и настоящего - Нарымбетов.

В Уральске завершился очередной тур республиканского айтыса "Assyl dombyra".

Первые отборочные туры прошли в Нур-Султане и Алматы. Третий тур айтыса "Assyl dombyra", в котором приняли участие 14 акынов из разных городов страны, состоялся в областном казахском драматическом театре им.Х.Букеевой. Он был организован Центром культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али и общественным фондом "Assyltas" при поддержке Управления культуры акимата Западно-Казахстанской области. Мероприятие состоялось в рамках празднования 30-летия независимости Казахстана и 70-летия акына Журсына Ермана, который по сложившейся традиции был ведущим конкурса.

Наш край богат на имена великих композиторов, певцов, акынов, батыров. По всей стране в каждом регионе есть свои герои прошлого и настоящего. Наша задача – сохранять память прошедших лет, увековечив славные имена сынов и дочерей казахского народа, а также знать и прославлять современников, чье мастерство и умение импровизации словом, музыкой, творчеством, известно не только в стране, но и за ее пределами. В честь юбилея Независимости страны акыны блеснули своим талантом, восхваляя достижения Казахстана, но и не забывая про проблемы, волнующие наш народ сегодня, – сказал заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов.

По итогам напряженной борьбы импровизации, игры слов, которая дала зрителю насладиться, как хлесткими, как удары камчи, обнажающими социальные проблемы общества, словами земляка Бауыржана Шырмединулы, так и нежным звучанием единственного женского голоса среди мужчин, но в тоже время не теряющего своей остроты и меткости, Нурзат Кару, в финал конкурса вышли 10 лучших айтыскеров. В заключительном туре конкурса, который состоится в конце года в селе Аксуат Восточно-Казахстанской области, сразятся Бауыржан Ширмединулы (Западно-Казахстанская область), Абзал Макаш (Карагандинская область), Нурзат Кару (Кызылордин-ская область), Еркебулан Кайназар (Нур-Султан), Канат Мырзахан (Жамбылская область), Ершат Кайбулдин (Актюбинская область), Айтбай Жумагулов (Карагандинская область), Ринат Зайытов (Алматы), Серик Куанган (Восточно-Казахстанская область), Тлеген Адилов (Карагандинская область). Трансляцию айтыса можно было увидеть в прямом эфире на канале "ASSYLTAS" TV на youtoube.

Участников состязания, проявивших свой талант, артистизм и волю к победе, наградили благодарственными письмами, денежными призами и памятными подарками от генерального спонсора "Assyl dombyra" Дулата Тастекея. Председатель ЗКФ ОО "Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников культуры, спорта, туризма и информации" Айдар Батырханов наградил заслуженного деятеля РК Журсына Ермана, председателя жюри, заместителя председателя Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенова и известного казахстанского предпринимателя Дулата Тастекея нагрудным знаком "Еңбек даңқы".

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