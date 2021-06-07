Сборная Украины представила форму для Евро с изображением Крыма

Форма вызвала неоднозначную реакцию.

Сборная Украины обновила форму для Евро-2020, сообщает zakon.kz.

Национальная сборная Украины выступит на Евро-2020 в новой - особенной форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца, - написал в Facebook президент Украинской ассоциации по футболу Андрей Павелко.

Он особо обратил внимание, что на форме будет контур Украины, включая Крым и Донбасс.

Кроме того, на форме разместили и лозунг запрещенных в России националистических организаций ОУН и УПА. Его начали использовать во время фашистской оккупации, которую поддерживали украинские националисты, - говорится в сообщении Eadaily.com.

Тем временем, официальный представитель МИД РФ назвала отчаянной акцией изображение Крыма на форме сборной Украины по футболу.

Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция, - якобы это должно придать игрокам сил, - заявила Мария Захарова изданию ТАСС.

Она отметила, что попытки связать лозунг "Слава Украине! Героям слава!" с традиционными казацкими приветствиями или приписать фразу классикам украинской литературы несостоятельны исторически.

Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020 - 16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 пройдет на год позже, с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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