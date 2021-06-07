Нигматулин принял посла Азербайджана в Казахстане 

Спикер Мажилиса подчеркнул приверженность руководства Казахстана к укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества с Азербайджаном.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил актуальные вопросы казахстанско-азербайджанского сотрудничества с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Казахстане Рашадом Маммадовым, сообщает zakon.kz.

Отметив стратегический характер отношений между двумя странами, Спикер Мажилиса подчеркнул приверженность руководства Казахстана к укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества с Азербайджаном.

По словам Нурлана Нигматулина, важной составляющей казахстанско-азербайджанского партнерства выступает межпарламентский диалог, отличительной чертой которого является конструктивное взаимодействие на международных площадках, в т.ч. в рамках тюркских институтов.

В свою очередь посол Азербайджана Рашад Маммадов высоко оценил уровень двустороннего взаимодействия, подчеркнув, что Азербайджан придает важное значение развитию сотрудничества с братским народом Казахстана – страной, которая является крупнейшей в тюркоязычном мире, а также одними из главных достижений которой являются мир и согласие. По словам Рашада Маммадова, благодаря руководству двух стран реализуются множество совместных проектов, прежде всего, торгово-экономических и инфраструктурных. Это позволило создать новые перспективы для развития не только Казахстана и Азербайджана, но и других стран региона.

Собеседники также выразили уверенность в значительном потенциале, в том числе и на межпарламентском уровне, для развития казахстанско-азербайджанских отношений в интересах народов двух стран.

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