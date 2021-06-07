Аневризма брюшной аорты - нельзя недооценивать ее серьезность

Пока что человечество не изобрело медикаментозного средства, чтобы вылечить аневризму.

Аневризма брюшной аорты представляет для человека смертельную опасность. Разорванная аневризма может вызвать массивное внутреннее кровотечение, которое, в свою очередь, приводит к шоку или смертельному исходу.

О технологиях успешного лечения аневризмы в стенах Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане, симптомах заболевания и профилактике рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Центра, врач-ангиохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, профессор Ирлан Сагандыков, передает zakon.kz.

- Ирлан Нигметжанович, что представляет собой аневризма брюшной аорты?

- Это локальное выбухание или диффузное расширение стенки аорты в ее брюшном отделе. Является смертельно опасным заболеванием для человека. Диаметр аорты 2-2,5 сантиметра, увеличение ее на 30% - на 3-4 сантиметра - уже можно говорить о диагнозе "аневризма". В целом, на долю аневризм брюшной аорты приходится до 95% всех аневризматических изменений сосудов. Среди мужчин старше 60 лет аневризма брюшной аорты диагностируется в 2-5% случаев. В списке наиболее частых причин смерти аневризма брюшной аорты занимает 15 место. Важно знать, что проблема патологии заключается в ее бессимптомном течении на раннем этапе развития.

Несмотря на возможное бессимптомное течение, аневризма брюшной аорты склонна к прогрессированию. Болезнь развивается медленно, увеличивается и расширяется в размерах. Ткани аорты на этом участке становятся тоньше, и в самом тонком месте патологии происходит разрыв.

Поясню, что брюшной отдел аорты располагается в брюшной полости за брюшины, по ходу позвоночного столба. Сама аорта разветвляется на правую и левую подвздошные артерии, а уже от них идут сосуды к органам брюшной полости, печени, почкам, кишечника, селезенке, органам малого таза, а также нижним конечностям.

- Как распознать болезнь, на какие симптомы следует обратить внимание?

- Дело в том, что при неосложненном течении аневризмы брюшной аорты субъективные симптомы заболевания отсутствуют. В этих случаях аневризма может быть диагностирована случайно при пальпации живота, проведении УЗИ, рентгенографии брюшной полости, диагностической лапароскопии по поводу другой патологии.

Наиболее типичными клиническими проявлениями аневризмы брюшной аорты служат постоянные или периодические ноющие, тупые боли в области пупка или левой половине живота, что связано с давлением растущей аневризмы на нервные корешки. При этом боли нередко передаются в поясничную, крестцовую или паховую область. Иногда боли имеют настолько интенсивный характер, что для их купирования требуется назначение анальгетиков. Болевой синдром может имитировать приступ почечной колики, острого панкреатита или радикулита. Некоторые пациенты в отсутствие болей отмечают чувство тяжести, распирания в животе или усиленную пульсацию. Вследствие механического сдавления аневризмой брюшной аорты желудка и 12-перстной кишки могут возникать тошнота, отрыжка, рвота, метеоризм, запоры.

При аневризме брюшной аорты также может развиваться хроническая ишемия нижних конечностей, которая протекает с явными болями в ногах при незначительной ходьбе, а также трофическими нарушениями стоп. Поэтому на начальной стадии заболевание сложно выявить. Обычно аневризму выявляют случайно, когда пациент приходит на прием к врачу, на УЗИ и таким образом обнаруживают.

- Некоторые виды диагностики вы уже перечислили, а нужно ли брать во внимание наследственность?

- Я уже отметил, что в ряде случаев заподозрить наличие аневризмы брюшной аорты позволяет общий осмотр, пальпация и аускультация живота. То есть специалист прощупывает живот, слушает фонендоскопом. Но существуют и так называемые семейные формы. Для выявления семейных форм аневризмы брюшной аорты необходимо собрать тщательный жизненный анамнез. Наиболее доступным методом диагностики аневризмы брюшной аорты служит обзорная рентгенография брюшной полости. Снимок брюшной полости позволяет визуализировать тень аневризмы и кальциноз ее стенок.

- Какими возможностями обладает ННОЦ для диагностики аневризмы?

- В настоящее время в ангиологии широко используется УЗДГ, дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей. Сейчас в каждой поликлинике имеется соответствующая аппаратура. Точность ультразвукового выявления аневризмы брюшной аорты приближается к 100%. С помощью УЗИ определяется состояние стенки аорты, распространенность и локализация аневризмы, и можно определить место разрыва. "Золотым стандартом" исследования являются КТ или МСКТ брюшного отдела аорты, которые позволяют получить изображение просвета аневризмы, выявить угрозу разрыва или свершившийся разрыв. Кроме указанных методов, в диагностике аневризмы брюшной аорты применяются аортографии, внутривенная урография, диагностическая лапароскопия. И главный диагност - это грамотный специалист! Всеми этими методами инструментальной диагностики для выявления сложнейшей сосудистой патологии владеет наша клиника - Национальный научный онкологический центр.

- Что является причиной развития аневризмы брюшной аорты?

- По данным исследований, основным ее этиологическим фактором является атеросклероз. В структуре причин приобретенных аневризм аорты на ее долю приходится 80-90% случаев этого заболевания. Более редкое приобретенное происхождение аневризм брюшной аорты связано с воспалительными процессами, такими как аортоартериит, специфическими поражениями сосудов при сифилисе или туберкулезе. Закрытые повреждения брюшной полости или позвоночника могут способствовать возникновению травматических аневризм брюшной аорты. Это если была травма. Некоторые заболевания позвоночника также могут вызвать появление аневризмы.

Около 75% пациентов с аневризмой брюшной аорты составляют курильщики. При этом риск развития аневризмы увеличивается пропорционально стажу курения и количеству ежедневного выкуриваемых сигарет. Возраст старше 60 лет, мужской пол и наличие аналогичных проблем у членов семьи повышают риск образования аневризмы брюшной аорты в 5-6 раз. Вероятность разрыва аневризмы брюшной аорты выше у пациентов, страдающих артериальной гипертонией и хроническими заболеваниями легких. Такие люди стоят на первом месте в группе риска.

- В чем заключается основная опасность?

- Основная опасность аневризмы в ее разрыве, который сопровождается клиникой острого живота и в относительно короткие сроки может привести к трагическому исходу - как следствие клинике массивного внутрибрюшного кровотечения. Происходит массивная кровопотеря. Картина разрыва брюшной аорты сопровождается характерной триадой: болью в животе и поясничной области, коллапсом, усиленной пульсацией в брюшной полости.

При разрыве аневризмы брюшной аорты развивается клиника резкого нарастания явления геморрагического шока. Человек резко бледнеет, он чувствует холодный липкий пот, слабость, у него нитевидный, частый пульс и гипотония - резкое снижение артериального давления. Отмечается вздутие и болезненность живота во всех отделах. Летальный исход, к сожалению, при данном типе разрыва наступает очень быстро.

- Как лечат аневризму в ННОЦ?

- Пока что человечество не изобрело медикаментозного средства, чтобы вылечить аневризму. Поэтому на данный момент такой диагноз служит абсолютным показанием к хирургическому лечению. Вылечить заболевание лекарствами невозможно.

Традиционно радикальным типом операции является удаление аневризмы брюшной аорты с последующим замещением удаленного участка специальным синтетическим сосудистым протезом. При надрыве или разрыве аневризмы операция выполняется по жизненным показаниям.

К современным малотравматичным методам хирургии аневризмы брюшной аорты относится эндопротезирование аорты с помощью имплантируемого стент-графта. Стент-графт - это разновидность сосудистых стентов, выполненные в виде трубки со встроенным сетчатым каркасом, покрытый специальным синтетическим материалом, не пропускающим жидкость.

Хирургическая процедура выполняется в рентген-операционной через небольшой разрез в бедренной артерии; ход операции контролируется рентгенотелевидением. Установка стент-графта позволяет изолировать аневризматический мешок, предотвращая тем самым возможность его разрыва, одновременно создавая новый канал для кровотока.

Поэтому преимуществами эндоваскулярного вмешательства являются минимальная травматичность, меньший риск развития послеоперационных осложнений и быстрое восстановление. Все эти технологии с успехом применяются в нашей клинике в тесном содружестве ангиохирургов, интервенционных рентгенхирургов, анестезиологов и реаниматологов, кардиологов, врачей функциональной диагностики, лабораторной службы и многих других профильных специалистов.

Здесь я бы хотел добавить, что в нашем Центре зарождается новое направление ангиохирургии в онкологической практике с применением гибридных технологий. Это большая командная работа.

- Кстати, существуют какие-то особенности лечения аневризмы у онкологических больных?

- Особенность в том, что это командная работа. Тот самый мультидисциплинарный подход. Если пациент поступает с аневризмой брюшной аорты и имеет еще онкозаболевание, то задача врачей решить, что в первую очередь оперировать - аневризму или же опухоль? Аневризма - это уже показание к операции, но при прогрессировании онкологии мультидисциплинарная группа принимает решение, к какому методу хирургического вмешательства прибегнуть: установить стент-графт и потом проводить онкологическую операцию, или же вместе с онкологами и сосудистыми хирургами выполняется два действия за один раз. С этим вопросом сосудистые хирурги и онкологи определяются на месте. Сейчас это стало возможным за счет применения передовых технологий, применяемых в Национальном онкологическом центре.

- Если у человека обнаружена аневризма и он хочет оперироваться в ННОЦ, как ему попасть в ваше отделение?

- В случае, когда результаты скрининга показали наличие аневризмы, то следует обратиться к своему лечащему врачу. Он уже даст направление на операцию. Метод лечения выбирают специалисты, потому что не всем показано эндоваскулярное протезирование. Есть ряд факторов, когда прибегают к операции традиционным открытым способом. Но послеоперационные результаты при этих методах очень хорошие. Забегая вперед хочется сказать, учитывая, что жизнь не стоит на месте, медицина развивается, в перспективе все аневризмы брюшной аорты будут проводится эндоваскулярно.

- Удалив однажды аневризму, она может появиться у человека вновь?

- На том месте, где ее удалили, она уже не возникнет. Но аорта начинается от сердца и идет далее до брюшной полости, то есть через "территорию" грудной клетки. Где-то в этих пределах возможность ее появления существует. Касательно брюшного отдела, если аневризма удалена, то вероятность рецидива минимальная.

- А кто чаще подвержен этому заболеванию?

- В основном мужчины. У женщин аневризмы брюшного отдела аорты возникают реже. Возрастная категория - это 50-60 лет. Но могут появляться после травмы в 30-40 лет.

- Если произошел разрыв аневризмы, что делать?

- При разрыве будет обязательно болевой синдром постоянного характера. Если кровь распространяется в область малого таза, то боль передается в бедро. При формировании высоко расположенной гематомы в области диафрагмы, боль будет схожа с сердечной.

При прорыве крови в брюшную полость развивается клиника массивного гемоперитонеума - изливание свободной крови в брюшную полость. Симптоматика нарастает стремительным образом. Ее я уже перечислил.

При разрыве аневризмы назначается экстренное хирургическое вмешательство. Шансы на спасение человека увеличиваются, если это произошло в условиях стационара. Поэтому не зря говорят, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Если у пациента вовремя диагностировали аневризму, госпитализировали, то вероятность выживаемости выше, нежели если его экстренно доставят в разрывом.

- Какова профилактика предупреждения разрыва аневризмы брюшной аорты?

- Аневризма брюшной аорты - коварная и непредсказуемая сосудистая патология. Вероятность летального исхода от разрыва аневризмы больших размеров составляет более 75%. При этом от 30 до 50% пациентов погибает еще на догоспитальном этапе. В последние годы в сосудистой хирургии наблюдается заметный прогресс в диагностике и лечении аневризмы брюшной аорты: уменьшилось число диагностических ошибок, расширился контингент больных, подлежащих хирургическому лечению. Прежде всего, это связано с применением современных визуализирующих исследований и внедрением в практику эндопротезирования аневризмы аорты.

Для предотвращения потенциальной угрозы аневризмы брюшной аорты, лица, страдающие атеросклерозом или имеющие семейный анамнез по данному заболеванию, должны проходить регулярные обследования. Важную роль играет отказ от нездоровых привычек (курения). Пациенты, перенесшие оперативное вмешательство по поводу аневризмы брюшной аорты, нуждаются в наблюдении сосудистого хирурга, регулярном прохождении УЗИ и КТ.

Следует придерживаться здорового питания. Исключить жирные, жареные, острые и соленые продукты. Ограничить употребление жиров животного происхождения. Составить меню из овощей, злаков, фруктов, кисломолочных продуктов, рыбы и нежирного мяса птицы. Разделить прием пищи на 4-6 раз в сутки. Пищу лучше всего употреблять в отварном виде. Контролировать артериальное давление. Уменьшить психоэмоциональные нагрузки и стрессы. Принимать препараты, снижающие давление. Корректировать симптоматики таких болезней, как сахарный диабет, заболевания печени, почек и сердца. Крайне не рекомендуется выполнять тяжелую физическую работу. Нужно помнить, что любая деятельность, связанная с повышением кровяного давления, является фактором к ускорению роста аневризмы. После успешного хирургического лечения пациенты обычно в течении месяца возвращаются к привычной жизни, но при этом необходимо строго соблюдать все рекомендации лечащего врача.

В заключение подчеркну еще раз, что качество жизни в послеоперационном периоде у пациентов намного лучше. Это достигается благодаря применению высоких технологий. В нашем Центре мы прооперировали более 500 больных, которым имплантировали стент-графты и клинический результат очень хороший.

- Большое спасибо за беседу!

Оксана Скибан, Нур-Султан

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