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Автобус сбил насмерть женщину в Нур-Султане 

Фото: alaniatv.ru 7 июня 2021, 12:35

По данному факту проводится дознание.

В Нур-Султане автобус сбил насмерть женщину, сообщает zakon.kz.

7 июня в 11.25 часов 32-летний водитель маршрутного автобуса, следуя по улице Уалиханова в сторону улицы Сейфуллина, допустил наезд на пешехода, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ДП города.

По данному факту проводится дознание.

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