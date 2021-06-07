Автобус сбил насмерть женщину в Нур-Султане 

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
По данному факту проводится дознание.
В Нур-Султане автобус сбил насмерть женщину, сообщает zakon.kz.
7 июня в 11.25 часов 32-летний водитель маршрутного автобуса, следуя по улице Уалиханова в сторону улицы Сейфуллина, допустил наезд на пешехода, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ДП города.
По данному факту проводится дознание.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!