Раскрыт секрет долголетия

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Хорошее здоровье в пожилом возрасте начинается с жизненно важных привычек, которые человек развивает в молодости.
Британский врач Мартин Майнер назвал правила, которым нужно следовать, чтобы прожить дольше, сообщает zakon.kz со ссылкой на Профиль.Наше тело общается с нами
Прислушивайтесь к своим ощущениям, можно вовремя понять, когда пришло время что-то изменить.
Нужно регулярно посещать врача, чтобы обнаружить возможные проблемы на ранних стадиях.
В первую очередь для долголетия нужно научиться потреблять "меньше калорий". Однако важно, чтобы рацион включал, продукты, богатые питательными веществами, витаминами и минералами.
Также необходимо регулярно делать физические упражнения, поскольку они "значительно снижают риск различных заболеваний, в том числе сердца и рака". Они также помогают "дольше сохранять подвижность", снижают уровень стресса в организме, улучшают сон, а также здоровье кожи и костей.Серьезно относиться к стрессу
Он отметил, что его воздействие на организм трудно переоценить: от преждевременного старения и появления морщин до повышенного риска сердечных заболеваний.
Помимо этого, он порекомендовал "инвестировать в отношения".
Исследования показывают, что хорошие и крепкие отношения с близкими и социальная активность улучшают психическое и физическое благополучие и положительно влияют на долголетие.
При этом доктор подчеркнул, что красивое старение – это не попытка выглядеть на 20 с небольшим. Речь идет о том, чтобы жить максимально полной и здоровой жизнью, наслаждаясь этим временем.
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