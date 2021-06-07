Разрешено проводить поминки. Что изменилось в постановлении санврача Алматы

Постановление вступит в силу 8 июня.

В Алматы разрешили проводить поминки. Сауны, СПА-центры, рынки и торговые центры могут работать без ограничений из-за того, что город вошел в "желтую" зону. Что еще изменилось в постановлении главного санитарного врача Жандарбека Бекшина, рассказывает zakon.kz.

1 июня Алматы вышел из "красной" зоны. 5 июня Бекшин подписал новое постановление в связи с тем, что Алматы вошел в "желтую" зону. В нем говорилось о том, что кафе и ресторанам разрешили работать с 7:00 до 2:00, а фуд-кортам - с 10:00 до 00:00.

Сегодня, 7 июня, главный санврач разъяснил на брифинге, что еще изменилось.

Мы разделили объекты на два блока: объекты, которые не являются участниками Ashyq и объекты, которые являются участниками проекта Ashyq. Мы видим, что очень серьезные изменения мы получили. Допустим, объекты общественного питания могут работать до 00:00, но при этом количество посадочных мест увеличилось до 60. Теперь разрешается проводить поминки, но количество участников не более 50. Боулинг-центры в "красной" зоне работали при заполняемости не более 30%, теперь не более 50%, бильярдные аналогично. Театры, кинотеатры могут работать при заполняемости в 40%, ранее было 30%, - рассказал он.

Также он отметил, что в дежурных группах могут учиться теперь 25 человек (ранее было 15), 50% сотрудников могут работать офлайн (ранее разрешалось 20% сотрудников), крытые продуктовые и непродуктовые рынки могут работать без ограничений (ранее им нельзя было работать в выходные дни). Также без ограничений могут работать сауны, СПА, спорткомплексы, фитнес-центры, йога-центры, которые участвуют в проекте Ashyq.

Постановление вступит в силу 8 июня, то есть через 7 дней после входа в "желтую" зону.

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