Как в Казахстане поставить на учет беспилотные летательные аппараты

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
На сегодняшний день состоят на учете 279 беспилотных летательных аппаратов.
В Казахстане учет беспилотников ведется Авиационной администрацией согласно Правилам государственной регистрации гражданских воздушных судов РК и прав на них, передает zakon.kz.
Учету подлежат беспилотные летательные аппараты с максимальной взлетной массой более 1,5 кг, а также беспилотные летательные аппараты выполняющие операции в категории "специфическая" с максимальной взлетной массой более 0,25 кг, - сообщили в Комитете гражданской авиации.
Для постановки на учет беспилотника необходимо предоставить заявку на учет с приложением следующих документов:
В случае постановки на учет беспилотника Авиационная администрация Казахстана выдает свидетельство о постановке на учет сроком на 5 лет или на срок действия договора аренды.
При снятии с учета беспилотного летательного аппарата заявитель представляет заявку на снятие с учета с приложением документов.
При соответствии представленных документов Авиационная администрация Казахстана выдает заявителю свидетельство о снятии БПЛА с учета.
Срок постановки на учет, а также снятие с него составляет 30 рабочих дней. Отказ в выдаче свидетельства о постановке на учет осуществляется в письменном виде в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявки.
При устранении выявленных недостатков заявитель повторно обращается в Авиационную администрацию Казахстана для постановки на учет беспилотного летательного аппарата.
Документы с сопроводительным письмом направляются для регистрации на электронный адрес frontoffice@caakz.com либо по адресу г.Нур-Султан, пр. Мəңгілік Ел зд. 55/15, блок С 2.3.
Напомним, Правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве РК были утверждены в январе этого года. Эксплуатация беспилотников осуществляется после постановки на учет в уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, за исключением БПЛА, которые подлежат учету в уполномоченном органе в сфере государственной авиации
На сегодняшний день в Казахстане состоят на учете 279 беспилотных летательных аппаратов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!