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Запуск Единой образовательной онлайн-платформы перенесли на сентябрь

Фото: greatlabel.ru 7 июня 2021, 15:39

Сейчас ведется работа - вице-министр.

В министерстве образования и науки пообещали запустить Единую образовательную онлайн-платформу к началу нового учебного года, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас ведется работа. К началу нового учебного года она будет завершена, и организации образования смогут ей пользоваться, - сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

1 сентября 2020 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием, дал поручение разработать онлайн-платформу со всеми функциями, необходимыми для полноценного учебного процесса.

В марте 2021 года премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на депутатский запрос сенатора Ольги Перепечиной, сообщил, что платформу запустят в апреле, однако учебный год закончился, а сайт так и не заработал.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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