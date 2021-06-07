В WhatsApp появится новая функция для Android

Появится эта функция только на смартфонах с Android.

В мессенджере WhatsApp появится новый способ подтверждения учетной записи, передает zakon.kz.

Если сейчас, при установке на новом гаджете для восстановления аккаунта в WhatsApp пользователю высылают смс-сообщение с шестизначным кодом, то скорой появится еще один способ аутентификации - флеш-звонок (Flash Call).

Как пишет 3dnews.ru, разработчики приложения тестируют новую функцию на Android. Человеку будет представлено два варианта, как подтвердить учетную запись: смс-код либо звонок, на который не нужно будет отвечать.

Появится эта функция только на смартфонах с Android, так как iOS не позволяет приложениям читать историю звонков.

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