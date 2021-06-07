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Минобразования не имеет отношения к платным олимпиадам

Фото: woman-psy.com 7 июня 2021, 16:04

В МОН высказались о платных олимпиадах и конкурсах

В министерстве образования и науки заявили, что не имеют отношения к проведению платных олимпиад и конкурсов, передает корреспондент zakon.kz.

Есть частные организации, которые проводят конкурсы и олимпиады. Практически все эти конкурсы платные, при этом необходимо сказать, что министерство к данным платным конкурсам и олимпиадам не имеет отношения, - заявила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, эта сфера не лицензируется, и для проведения таких олимпиад и конкурсов не нужно разрешение со стороны министерства.

Часть олимпиад проводится на достаточно хорошем уровне, но, по информации педагогов школ и родителей, некоторые из них проводятся на очень низком уровне. Поэтому, прежде чем участвовать в таких олимпиадах, необходимо понять - для чего нужно это участие, какие навыки развивают данные олимпиады у детей, - добавила вице-министр.

Она отметила, что участие в платных олимпиадах - дело добровольное. Ни школа, ни педагоги, ни методические службы не имеют права организовывать эти мероприятия, и тем более принуждать участвовать в них. В случае, если такие факты будут, Шолпан Каринова рекомендовала обращаться в департамент по обеспечению качества образования.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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