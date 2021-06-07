Град и ветер. Прогноз погоды на 8 июня 

Также ожидаются дожди с грозами.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 8 июня, сообщает zakon.kz.

На погоду большей части республики будет влиять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми ожидаются дожди с грозами, местами возможно выпадение града. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, на юге - пыльная буря, на севере - туман, сообщили в РГП "Казгидромет".

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Алматинской, днем в Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, в Западно-Казахстанской – шквал, в Северо-Казахстанской ночью и утром местами туман.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Туркестанской области - шквал, пыльная буря. В Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, днем в Кызылординской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. Днем на большей части Жамбылской области ожидается сильная жара.

В на большей части Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Карагандинской, местами в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Акмолинской, в отдельных районах Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С.

В Шымкенте переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8-13, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С.

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