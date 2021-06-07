Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Нур-Султана, Алматы и Шымкента 

Ожидается переменная облачность.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 8-10 июня в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

8 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8, днем 9- 14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 27-29 тепла.9 июня переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 22-24 тепла.10 июня переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 19-21 тепла.

Алматы

8 июня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 30-32 тепла.9 июня переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.10 июня переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 28-30 тепла.

Шымкент

8 июня переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго- восточный 8-13, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 33-35 тепла.9 июня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 32-34 тепла.10 июня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 31-33 тепла.

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