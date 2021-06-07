Фонтаны в Алматы несут риск распространения коронавируса - Бекшин

Работа фонтанов Алматы взята под контроль как санитарными врачами, так и местными исполнительными органами.

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин считает, что фонтаны могут являться местами распространений коронавируса, передает zakon.kz.

На входах в парки, места скопления людей, рынки будет усилен контроль масочного режима. Вход в эти места будет разрешен только в масках. В парках будут установлены санитарные патрули, также будет активизирована работа мониторинговых групп.

По словам Бекшина, фонтаны являются источником заражения не только коронавирусом, но и другими заболеваниями. Он напомнил о случае многолетней давности, когда в городе была зафиксирована вспышка паразитарных заболеваний из-за купания в фонтанах.

Купание в фонтанах может нанести ущерб не только фонтанам, но и здоровью самих купающихся. Особую опасность несут фонтаны с туманообразным эффектом. На период пандемии их работа будет приостановлена, - сообщил Бекшин.

Главный санврач добавил, что Управление зеленой экономики установит у фонтанов знаки, предупреждающие о запрете купания. Ежедневно будет проводиться дезинфекция фонтанов незапрещенными дезсредствами. Работа фонтанов Алматы взята под контроль как санитарными врачами, так и местными исполнительными органами.

Отмечается, что частный туманообразный фонтан, появившийся недавно на пересечении пр. Достык и ул. Курмангазы, был закрыт по решению владельца из-за большого скопления людей.

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