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Назначен председатель Высшего судебного совета Казахстана

Фото: inbusiness.kz 7 июня 2021, 17:18

Им стал Денис Шипп.

Денис Шипп назначен председателем Высшего судебного совета Казахстана, сообщает zakon.kz.

Назначить Шиппа Дениса Алексеевича председателем Высшего судебного совета Республики Казахстан, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Ранее эту должность занимал Донаков Талгат Советбекович.

Шипп Денис Алексеевич родился 27 февраля 1968 года в Петропавловске.

Трудовой стаж:

· Переводчик английского языка;

· Работал в Северо-Казахстанском областном агропромышленном комитете;

· Инспектор налоговой милиции, Начальник следственного управления Департамента финансовой полиции по СКО;

· Судья Петропавловского городского суда;

· Судья специализированного финансового суда г. Алматы (2006-2011);

· Председатель специализированного финансового суда г. Алматы (02.2011-12.2015);

· Судья Верховного суда Республики Казахстан, член Специализированной судебной коллегии (с 10.12.2015)

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