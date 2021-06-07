Соответствующий Указ подписал Президент.

Талгат Донаков освобожден от должности председателя Высшего судебного совета Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Указом главы государства Донаков Талгат Советбекович освобожден от должности председателя Высшего судебного совета Республики Казахстан, - говорится на официальном сайте Акорды.

Талгат Донаков родился 16 января 1965 года в Семипалатинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1987)

Правоведение

· Аспирантура Института государства и права Академии наук СССР (г. Москва)

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат юридических наук, тема диссертации: "Организация планирования экономического и социального развития союзной республики" (1991)

Трудовой стаж:

· МНС, ученый секретарь Института философии и права, государства и права Академии наук Казахстана (1991-1992);

· Советник председателя, заместитель заведующего отделом в Аппарате Верховного Совета Республики Казахстан (1992-04.1994);

·Консультант, завсектором, заместитель заведующего, первый заместитель заведующего, заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы, судебной системы, государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (04.1994-10.10.2000);

·Первый заместитель Министра юстиции Республики Казахстан (10.10.2000-07.02.2002);

·Заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента (03.2002-2004);

·Заведующий Отделом законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан (2004-14.02.2008);

·Заведующий Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (14.02.2008-16.10.2008);

·Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (16.10.2008-11.12.2015);

·Министр по делам государственной службы Республики Казахстан (11.12.2015-09.2016);

·Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (13.09.2016-04.2018);

·Председатель Высшего Судебного Совета Казахстана (с 04.04.2018)

Прочие должности:

·Заместитель председателя комиссий по вопросам помилования и по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан (04.2008);

·Председатель Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан (11.2008);

·Председатель Комиссии по высшим воинским и иным званиям, классным чинам (11.2008);

·Член комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией (11.2008);

·Руководитель группы по обеспечению верховенства закона Национальной комиссии по модернизации (30.04.2015);

·Председатель Высшего судебного совета Республики Казахстан (03.2012-10.2013), Исполняющий обязанности председателя (01.2012-03.2012); Временно исполняющий обязанности Председателя Высшего Судебного Совета РК (10.2015-12.2015);

·Член Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти (с 11.01.2017)

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