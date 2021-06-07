Жириновский призывает остановить рождаемость

Где взять для всех воду, еду, жилье - политик.

Владимир Жириновский прокомментировал решение руководства Китая о введении разрешения китайской семье иметь третьего ребенка, сообщает zakon.kz.

По данным Политбюро ЦК КПК, подобное разрешение будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.

Лидер ЛДПР отмечает, что несогласные граждане Китая абсолютно правы.

Пекин думает о технических вопросах: кто будет работать, как заместить уходящих на пенсию и т.д. Но руководство и Китая и других стран должно исходить, прежде всего, из интересов женщин, а не одной только экономики. Очень тяжело растить даже одного ребенка. И там, где растет уровень культуры, там повышается и возраст вступления в брак. Сегодня в Китае в среднем женятся уже в 28 лет, а не 23 года, как было раньше, потому что люди хотят пожить для себя, использовать свою профессию для повышения своего уровня во всех отношениях. А китайское руководство говорит: давайте рожайте! То есть хочет превратить китайскую женщину в производителя "человекоединиц". И вот время пришло, когда уже само население этого не хочет. И это правильно, - отметил политик в своем Telegram-канале.

Жириновский считает, что нужно стремиться к тому, чтобы в семье был всего один ребенок.

Тогда рост населения на планете остановится: нас будет не 7 миллиардов, а 6-5-4-3-2-1. Может быть, 500 миллионов и будут жить хорошо на Земле. А если Китай и другие страны с огромным населением продолжат политику стимулирования рождаемости, то в середине века на планете будет 10 млрд человек, и что мы будем с ними делать? Где взять для всех воду, еду, жилье, сырье для производства товаров? Планета будет задыхаться от вредных выбросов, войн, миллионы будут голодать и бедствовать. Мы не хотим такого будущего для человечества, - заключил он.

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