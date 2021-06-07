Пранкер ради видео в tik-tok отправил брата "в нокаут"

Молодой человек создал "муляж" своей окровавленной головы в банке, и поместил его в холодильнике.

В Сети появилось видео, на котором пранкер высказывает сожаление о том, что его затея "пошла не по сценарию", передает zakon.kz.

Для видео в tok-tok, судя по записанному комментарию, молодой человек создал "муляж" своей окровавленной головы в банке, и поместил его в холодильнике. Далее на видео его брат заглядывает в холодильник, но не сразу понимает, что там. Когда же он во второй раз открыл дверцу, то рухнул навзничь.

Я тот самый пранкер, который решил разыграть своего брата. Ситуация пошла не по сценарию. Не так как я хотел. Брат попал в больницу, у него черепно-мозговая травма. Я, похоже, доигрался с этим тик-током. Сейчас поеду в больницу. Я надеюсь, все будет нормально. Пока он не пришел в сознание. Я очень сожалею, что так получилось, - сказал пранкер.

Каким он видел "сценарий" развития событий, трудно представить.

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