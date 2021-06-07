Богатейший человек отправится в космос на своем корабле

Он полетит со своим братом.

Основатель Amazon Джеффри Безос 20 июля полетит в космос, сообщает zakon.kz.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, об этом он мечтал с пяти лет.

20 июля я отправлюсь в путешествие вместе со своим братом. Величайшее приключение вместе с моим лучшим другом, - отметил американский предприниматель.

Джеффри Престон Безос - американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post.

Читайте также:

Самый богатый человек в мире выставил на аукцион полет в космос

В 2017 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $90,5 млрд. В январе 2021 года уступил первую позицию в рейтинге богатейших людей мира CEO Tesla и основателю SpaceX Илону Маску, но 12 января вновь занял лидирующую позицию. Состояние Безоса оценивается в $187 млрд.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!