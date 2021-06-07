Ожидаются гроза и сильный ветер.

8 июня почти на всей территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается днем местами гроза, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидается гроза

В Алматинской области местами ожидается гроза, град. Ветер западный, при грозе 17-22 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза. Ветер восточный, юго-восточный местами 15-20 м/с. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

В Кызылординской области местами сохраняется гроза. Днем ожидается местами пыльная буря. Ветер северо-зпадный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, возможен град. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, возможен град.

В Атырауской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с. В Атырау временами ожидается гроза.

В Мангистауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, местами порывы 15 м/с.

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