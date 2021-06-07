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Иманбек записал трек с популярнейшим диджеем

Фото: instagram.com 7 июня 2021, 17:51

Об этом он сообщил в соцсетях.

Казахстанский диджей Иманбек вновь радует поклонников, сообщает zakon.kz.

На этот раз он записал трек с англо-норвежским музыкальным продюсером и диджеем Аланом Уокером.

Анонс Иманбек и Уокер разместили в Instagram.

Отрывок композиции под названием Sweet Dreams размещен в youtube.

Алан Олав Уокер стал известен в 2015 году после выпуска сингла "Faded", который получил платиновый статус в нескольких странах и собрал более 3 млрд просмотров на YouTube.

По состоянию на 2020 год занимает 26 место в списке лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine.

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