С 14 июня закроют еще два ковидных стационара в Алматы

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Все поликлиники и больницы тщательно продезинфицируют.
В Алматы 11 медучреждений переведены в прежний режим работы рассказал в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев, сообщает zakon.kz.
С учетом анализа заболеваемости по инфекции, вызванной COVID-19, в Алматы Детская городская клиническая инфекционная больница филиал на Бухар Жырау, Больница Скорой Неотложной Помощи, ЦФ "Халык Арена", Центр Психического Здоровья, ЖД больница, Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны, ЦМП, Родильный дом №1, Городской кардиоцентр, Городская клиническая больница №1, Госпиталь Министерства обороны закрыты, работают в обычном режиме.
С 14 июня планируется закрыть ковидные стационары Центральной городской клинической больницы, филиал Городской клинической инфекционной больницы на Байзакова. Эти стационары вернутся на обычный режим работы, — сообщил Табынбаев.Все поликлиники и больницы тщательно продезинфицируют.
Он отметил, что в Алматы на сегодняшний день зарегистрировано 70 786 случаев коронавирусной инфекции, из них 54 846 случаев с симптомами и 15 940 – без симптомов, 1809 случаев неуточненной пневмонии. Вылечились от КВИ — 66 945 человек.В настоящее время в инфекционных стационарах физически находится 1258 человек. Всего же в городе насчитывается 3640 коек. Уровень вызовов скорой медпомощи находится на 1850-1930 в сутки. Уровень госпитализации снизился с 190-200 (с середины мая) до 80-90 и ниже в сутки. За прошедшие сутки госпитализированы 54 пациента. В связи с этим при сохранении относительно благоприятного течения эпидситуации планируется госпитализировать ковидных больных в специализированные стационары города в такие, как филиал городской клинической инфекционной больницы на Дегдара, модульные инфекционные госпитали в мкр. Саялы и Теректы., - сказал он.
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