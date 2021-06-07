Слизь угрожает экологии Черного моря

Рыба и другие обитатели морских глубин, попадая в эту зону, погибают из-за нехватки кислорода.

Коричневая слизь из водорослей покрыла берег Мраморного моря близ Стамбула, что стало угрозой для экологии Черного моря, передает zakon.kz.

Я надеюсь, что мы спасем наши моря от этой напасти, связанной со слизью. Я боюсь, что она распространится в Черное море, это станет огромной проблемой, - приводит слова президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана UUN.

Как уточняется, впервые этот феномен зафиксировали в 2007 году, однако распространение "морской слизи" в этом году стало самым масштабным в истории.

Эксперты утверждают, что причиной появления толстого слоя коричневой слизи из фитопланктона является изменение климата и загрязнение вод. Эрдоган же связывает проблему со сливом неочищенных канализационных вод в море. Он призвал расследовать причины явления. Отмечается, что турецкое правительство направило комиссию из 300 человек, которые должны изучить ситуацию.

Покрытые слизью места сложно проходить судам, из-за чего многие рыболовы отказываются от выхода в море, сообщает издание.

К слову, рыба и другие обитатели морских глубин, попадая в эту зону, погибают из-за нехватки кислорода.

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