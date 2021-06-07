В Арктике катастрофически быстро тает лед

Это обнаружили группа ученых из Норвегии, США, Канады и Великобритании.

В Арктике обнаружили катастрофически быстрое таяние льда, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, согласно статье международной группы ученых из Норвегии, США, Канады и Великобритании, таяние морского льда в Арктике происходит до двух раз быстрее, чем считалось ранее.

Толщину морского льда в период 2002-2018 лет ученые рассчитали на основе новых данных об осадках и снежном покрове.

Как оказалось, в четырех из семи окраинных морей Арктики средняя толщина льда сокращается от 60 до 100% быстрее, чем это следует из традиционных климатических данных, которые получены спутниковыми радиолокационными высотомерами.

Толщина морского льда, по словам исследователей, является чувствительным индикатором катастрофического изменения климата в Арктике.

Глобальное потепление сильнее всего выражено именно в этом регионе, и рост средних температур здесь бьет рекорды, вызывая ускоренное таяние как ледников на суше, так и морского ледяного покрова. Несмотря на межгодовые колебания, которые маскируют общую тенденцию, исследователи выявили статистически значимое сокращение ледяного покрова за шесть из семи зимних месяцев.

Как отмечается, более толстый лед действует как изолирующее одеяло, не позволяя океану нагревать атмосферу зимой и защищая океан от солнечных лучей летом. Тонкий лед почти полностью исчезает в летние месяцы.

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