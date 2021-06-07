На какую панель пришла? - на Собчак подали иск после репортажа

Троицкая хочет компенсацию в размере 50 млн рублей.

Руководительница юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая подала в суд после репортажа российской телеведущей Ксении Собчак, передает zakon.kz.

Отмечается, что иск подан в Останкинский суд Москвы. Троицкая хочет компенсацию в размере 50 млн рублей за вопрос телеведущей "на какую панель" она пришла.

Спрашивать у модных девушек бренды одежды - нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли - нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? А не в том, что опять написала злая Собчак? - приводит слова телеведущей издание "Росбалт".

Вопрос был задан на Петербургском экономическом форуме, где скандальная теледива снимала серию роликов.

Видеозаписи, которые она выложила, я считаю унижением своего достоинства, чести и деловой репутации. Также я не давала ей согласия на публикацию своего изображения. 50 млн рублей - это моральная компенсация, - заявила Троицкая Telegram-каналу 360tv.

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