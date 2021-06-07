Парень попытался совершить суицид в Атырау

Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Молодой человек попытался спрыгнуть с крыши двухэтажного жилого дома в Атырау, передает zakon.kz.

7 июня 2021 года в 09:32 в call-центр поступило сообщение о том, что молодой человек собирается спрыгнуть с крыши двухэтажного жилого дома по ул. Огородная в Атырау. Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области, в 09:41 прибыв к месту вызова, с помощью альпинистского снаряжения благополучно спустили на землю гражданина 2004 года рождения, - рассказала группа по связам с общественностью ДЧС Атырауской области.

Отмечается, что парень был в состоянии алкогольного опьянения. Почему он попытался спрыгнуть с крыши старого заброшенного двухэтажного дома, не сообщается.

В аварийно-спасательных работах были задействованы одна единица техники и четыре единицы личного состава.

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