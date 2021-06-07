30-метровый кульбит по обочине - трое пострадали в ДТП в Алматы

В результате ДТП пострадали водитель Lexus и его два пассажира.

В Алматы возле ледового дворца Almaty Arena произошло ДТП, в котором пострадали трое человек, передает корреспондент zakon.kz.

По ул. Момышулы в северном направлении (севернее ледового дворца Almaty Arena) водитель автомобиля Lexus LS 400 (в авто было еще два пассажира - девушка и парень), двигаясь на север, не справился с управлением, в результате чего авто вылетело с дороги, перепрыгнуло арык, и начало кувыркаться по обочине. После автомобиль ударился о мачту дорожного освещения, от чего у него вырвало дверь, в результате чего из авто вылетел водитель, который упал возле оторванной двери. Дальше Lexus продолжил кувыркаться, в результате чего снова вылетел на проезжую часть, где встал на колеса. Кувыркалось авто по обочине более 30 м.

Мачта дорожного освещения в результате столкновения с авто упала на проезжую часть. Водитель Matiz, который ехал впереди Lexus, увидел, как падает мачта, стал тормозить, но она ударила по стойке машины и по лобовому стеклу.

В результате ДТП пострадал водитель Lexus, который получил перелом руки. Его в тяжелом состояния госпитализировали. Также госпитализировали пассажирку Lexus. Третий молодой парень серьезных травм не получил и от госпитализации отказался. Но его позднее все-таки госпитализировали.

По словам водителя Matiz, когда он вышел из своего авто, он увидел, что водитель Lexus лежал возле двери. То есть, по всей видимости, в момент ДТП он схватился за дверь авто, из-за чего он вылетел из авто.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют все обстоятельства и детали ДТП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!