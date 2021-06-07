Волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала милое фото с мамой

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Снимок она опубликовала в соцсети.
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова показала милое фото с мамой, сообщает zakon.kz.
Снимок она опубликовала в Instagram.
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С мамочкой, - подписала спортсменка фото в Stories.
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