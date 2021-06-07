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Волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала милое фото с мамой

Фото: instagram.com/altynbek... 7 июня 2021, 23:56

Снимок она опубликовала в соцсети.

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова показала милое фото с мамой, сообщает zakon.kz.

Снимок она опубликовала в Instagram.

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С мамочкой, - подписала спортсменка фото в Stories.

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