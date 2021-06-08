Казахстанские теннисисты Бублик и Голубев вышли в полуфинал "Ролан Гаррос"

Казахстанцы одержали уверенную победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") в парном разряде, сообщает zakon.kz.

В четвертьфинале нашему дуэту противостояла третья сеянная пара престижного турнира Хьюго Нис (Монако)/Тим Пюц (Германия). Казахстанцы одержали уверенную победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась один час и 19 минут. Александр и Андрей подали четыре эйса, допустили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнтов из пяти. Хьюго и Тим три раза подали на вылет, четыре раза ошиблись на подаче и реализовали один брейк-пойнт. пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

За выход в финал "Ролан Гаррос" Бублику и Голубеву 9 июня предстоит сыграть с представителями Испании Пабло Андухаром и Педро Мартинесом.

Для меня это второй полуфинал на Открытом чемпионате Франции. В 2014 году в тандеме с австралийцем Гротом я уже выходил в эту стадию, и спустя семь лет мне удалось снова повторить это достижение, чему я очень рад. Сегодня мы уверенно начали матч, с самого начало создавали давление на приёме, сумели сразу же сделать брейк и с психологической точки зрения это был хороший задел. У меня лично сегодня хорошо получалась подача, хорошо играл с задней линий. Были моменты, когда соперники могли переломить ход встречи, но, считаю, что мы очень здорово отыграли именно в эти моменты. У нас будут несколько дней перерыва и - в четверг полуфинал. Настрой боевой, будем биться до конца. Андрей Голубев

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