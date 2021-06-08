Как выбрать вкусную клубнику и черешню

При выборе черешни важно смотреть на плодоножку.

Специалист по сельскому хозяйству рассказал, как правильно выбирать черешню и клубнику, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

В июне наступает пик сбора клубники.

Здесь основные проблемы вкуса, качества и степени зрелости. Эти ягоды скоропортящиеся, счет идет буквально на часы, поэтому лучше покупать ягоды, выращенные рядом, – рассказал агроном Владимир Викулов.

Лучше всего брать клубнику, упакованную в небольшие контейнеры или коробки, - важно, чтобы плод был не мятый. Также специалист отметил, что вкус ягоды во многом зависит от погоды. По словам агронома, хватит и пары недель пасмурной погоды и дождя, чтобы вкус клубники изменился, и на ней появилась серая гниль. Солнечная погода наоборот способствует сухости и красоте ягоды, а также накоплению в ней витаминов и сахаров.

Он также порекомендовал пока не спешить с покупкой черешни. Ее сезон начнется через одну-две недели, основные сорта созревают позже. Агроном посоветовал обращать внимание на плодоножку: если она зеленая, плоды собраны совсем недавно, а когда начинает темнеть и сморщиваться, ягода будет хуже по качеству.

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