Суточный прирост заражений COVID-19 в РК продолжает идти на спад

За прошедшие сутки зарегистрировано 768 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz. ⠀За прошедшие сутки зарегистрировано 768 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 395 832 случая, из них:
- в городе Нур-Султан – 73,
- в городе Алматы – 125,
- в городе Шымкенте – 21,
- в Акмолинской области – 62,
- в Актюбинской области – 0,
- в Алматинской области – 59,
- в Атырауской области – 29,
- в ВКО – 70,
- в Жамбылской области – 16,
- в ЗКО – 39,
- в Карагандинской области – 149,
- в Костанайской области – 36,
- в Кызылординской области – 8,
- в Мангистауской области – 9,
- в Павлодарской области – 51,
- в СКО – 13,
- в Туркестанской области – 8.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 739 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 182,
- в городе Алматы - 153,
- в городе Шымкенте - 166,
- в Акмолинской области - 99,
- в Актюбинской области - 98,
- в Алматинской области - 17,
- в Атырауской области - 83,
- в ВКО - 0,
- в Жамбылской области - 51,
- в ЗКО - 154,
- в Карагандинской области - 293,
- в Костанайской области - 153,
- в Кызылординской области – 36,
- в Мангыстауской области - 18,
- в Павлодарской области - 119,
- в СКО - 29,
- в Туркестанской области - 88.
Всего в стране выздоровело 369 024 человека от COVID-19
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