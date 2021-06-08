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Суточный прирост заражений COVID-19 в РК продолжает идти на спад

Фото: zakon.kz. 8 июня 2021, 08:02

За прошедшие сутки зарегистрировано 768 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz. ⠀За прошедшие сутки зарегистрировано 768 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 395 832 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан – 73,
  • в городе Алматы – 125,
  • в городе Шымкенте – 21,
  • в Акмолинской области – 62,
  • в Актюбинской области – 0,
  • в Алматинской области – 59,
  • в Атырауской области – 29,
  • в ВКО – 70,
  • в Жамбылской области – 16,
  • в ЗКО – 39,
  • в Карагандинской области – 149,
  • в Костанайской области – 36,
  • в Кызылординской области – 8,
  • в Мангистауской области – 9,
  • в Павлодарской области – 51,
  • в СКО – 13,
  • в Туркестанской области – 8.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 739 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 182,
  • в городе Алматы - 153,
  • в городе Шымкенте - 166,
  • в Акмолинской области - 99,
  • в Актюбинской области - 98,
  • в Алматинской области - 17,
  • в Атырауской области - 83,
  • в ВКО - 0,
  • в Жамбылской области - 51,
  • в ЗКО - 154,
  • в Карагандинской области - 293,
  • в Костанайской области - 153,
  • в Кызылординской области – 36,
  • в Мангыстауской области - 18,
  • в Павлодарской области - 119,
  • в СКО - 29,
  • в Туркестанской области - 88.

Всего в стране выздоровело 369 024 человека от COVID-19

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