Суточный прирост заражений COVID-19 в РК продолжает идти на спад

За прошедшие сутки зарегистрировано 768 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz. ⠀За прошедшие сутки зарегистрировано 768 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 395 832 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 73,

в городе Алматы – 125,

в городе Шымкенте – 21,

в Акмолинской области – 62,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 59,

в Атырауской области – 29,

в ВКО – 70,

в Жамбылской области – 16,

в ЗКО – 39,

в Карагандинской области – 149,

в Костанайской области – 36,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области – 9,

в Павлодарской области – 51,

в СКО – 13,

в Туркестанской области – 8.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 739 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 182,

в городе Алматы - 153,

в городе Шымкенте - 166,

в Акмолинской области - 99,

в Актюбинской области - 98,

в Алматинской области - 17,

в Атырауской области - 83,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 51,

в ЗКО - 154,

в Карагандинской области - 293,

в Костанайской области - 153,

в Кызылординской области – 36,

в Мангыстауской области - 18,

в Павлодарской области - 119,

в СКО - 29,

в Туркестанской области - 88.

Всего в стране выздоровело 369 024 человека от COVID-19

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