Путин наградил Аскара Мамина орденом Дружбы

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Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Казахстана за большой вклад в развитие международного сотрудничества.
Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Казахстана Аскара Мамина орденом Дружбы, сообщает zakon.kz.
Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
За большой вклад в развитие международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства, укрепление дружбы между народами наградить орденом Дружбы Мамина Аскара Узакпаевича – премьер-министра Республики Казахстан, - говорится в указе Путина.
Аскар Мамин занимает пост премьера Казахстана с февраля 2019 года.
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