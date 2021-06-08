Нур-Султан и одна область остаются в "красной" зоне

Приложение zakon.kz
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Казахстан - в "зеленой" зоне.
Опубликована матрица оценки эпидситуации на 8 июня, передает zakon.kz.
Согласно статистике:
В "красной" зоне: Нур-Султан, Карагандинская область.
В "желтой" зоне: Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области. ⠀В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.
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