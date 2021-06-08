Нур-Султан и одна область остаются в "красной" зоне

Казахстан - в "зеленой" зоне.

Опубликована матрица оценки эпидситуации на 8 июня, передает zakon.kz.

Согласно статистике:

В "красной" зоне: Нур-Султан, Карагандинская область.

В "желтой" зоне: Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области. ⠀В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!