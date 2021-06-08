Пилотный проект по сопроводительным накладным продлили в Казахстане

При этом в период проведения пилота штрафные санкции не применяются.

Приказом министра финансов РК от 4 июня 2021 года продлены сроки Пилотного проекта по сопроводительным накладным на товары. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.

Так, срок пилота продлевается:

по подакцизной продукции, ввозу товаров на территорию Казахстана, вывозу товаров с территории РК до 1 октября 2021 года;

по товарам Виртуального склада - до 1 января 2022 года.

По остальным товарам из Перечня изъятия ВТО и маркируемым товарам срок начала пилота переносится с 1 февраля 2021 года на 1 октября 2021 года, срок окончания – с 1 февраля 2022 года на 1 августа 2022 года.

При этом в период проведения пилота штрафные санкции не применяются.

Также в рамках приказа:

исключены обязательства по ведению Виртуального склада "Малая торговая точка". исключены обязательства по подтверждению СНТ (за исключением подакцизных товаров) "Малая торговая точка". в целях оптимизации документооборота исключены обязательства по оформлению бухгалтерских документов по накладной на отпуск товаров на сторону (форма З-2) и накладной на внутреннее перемещение запасов (форма З-5), в случае оформления СНТ. реализована возможность выписки ЭСФ не дожидаясь представления заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ФНО 328.00 (на основе первичной СНТ). исключены отдельные требования по ведению виртуального склада и оформления СНТ по золотосодержащей продукции. исключены требования по оформлению СНТ на перемещение в пределах одного юридического лица по нефтепродуктам и табачным изделиям.

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