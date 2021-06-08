Пресс-секретарь Токаева озвучил итоги снятия пенсионных накоплений на жилье

47 133 заемщиков использовали ЕПВ для частичного погашения задолженности по ипотечным жилищным займам на общую сумму 144 млрд 53 млн тенге.

По поручению Президента Казахстана в стране была запущена программа по улучшению жилищных условий граждан - возможность частичного снятия пенсионных накоплений. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, в рамках исполнения инициативы Касым-Жомарта Токаева 16 075 заемщиков полностью погасили текущие ипотечные жилищные займы, ранее полученные в банках, на общую сумму 62 млрд 41 млн тенге, передает zakon.kz.

Как отметил в facebook Уали:

47 133 заемщиков использовали ЕПВ для частичного погашения задолженности по ипотечным жилищным займам на общую сумму 144 млрд 53 млн тенге.

8 889 заемщиков использовали средства ЕПВ в качестве первоначального взноса для получения ипотечных жилищных займов в банках на общую сумму 150 млрд 361 млн тенге.

В разрезе банков наибольшее количество заемщиков наблюдается в АО "Отбасы Банк" - 37 228 заемщиков. Сумма новых ипотечных жилищных займов, выданных по системе жилищных строительных сбережений, с использованием ЕПВ, составляет 125 млрд 29 млн тенге. Следующими по количеству заемщиков являются ДБ АО "Сбербанк" – 11 483 заемщиков, АО "Народный Банк Казахстана" – 9 488 заемщиков и АО "Банк Центр Кредит" – 8 432 заемщиков. Сумма новых ипотечных жилищных займов, выданных в данных банках, с использованием ЕПВ, составляет 23 млрд 167 млн тенге, - написал пресс-секретарь Токаева.

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